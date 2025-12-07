Московские специалисты высоко оценили работу неврологической службы Саратовской области

Эксперты РНИМУ им. Н.И. Пирогова посетили сосудистые центры Саратова и Энгельса.

За два дня они изучили работу отделений неврологии, реанимации, КТ-кабинетов и приёмных покоев в четырёх ключевых больницах.

На итоговом совещании в областном минздраве комиссия дала рекомендации по совершенствованию помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК). При этом уровень оказания медицинской помощи и квалификация персонала были оценены экспертами очень высоко.

«Благодарим наших гостей за подробный разбор. Все рекомендации будут по возможности реализованы. Есть точки роста, которые нужно развивать во благо здоровья пациентов», — заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Степченкова.

Ольга Сергеева