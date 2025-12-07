Уникальный сарматский гребень вернулся в Энгельсский музей после реставрации

В Энгельсский краеведческий музей вернулся после реставрации уникальный сарматский гребень III века н.э.

С 2018 года он находился во Всероссийском реставрационном центре имени Грабаря.

Изделие, украшенное арками с античными профилями, было найдено в 2003 году в Лысогорском районе при раскопках кургана «Горелый I» — погребения сарматской знатной женщины. Автором раскопок стал археолог Валерий Тихонов.

Этот костяной гребень не имеет аналогов ни в России, ни на территориях бывших Парфянского царства и Римской империи. Его появление связывают с влиянием античных центров Северного Причерноморья.

Ольга Сергеева