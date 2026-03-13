В Саратовской области на новом катере за 40 млн рублей оперативно спасли пять человек

Правительство области отчиталось об эффективности 40-миллионного катера для спасателей.

В правительстве Саратовской области не нашли нарушений при закупке скоростного катера T-Rex 40 для региональной службы спасения. Судно стоимостью почти 40 миллионов рублей приобреталось для оперативного реагирования на происшествия на воде, пояснили в ведомстве.

Законность сделки подтвердили проверка Федеральной антимонопольной службы, а также показания свидетелей. Чиновники особо отметили, что использовать катер в личных целях технически невозможно.

За время эксплуатации судно совершило более 60 выходов. Благодаря его высокой скорости и маневренности удалось спасти пять человек.

В суде пришли к выводу, что состав преступления в данной закупке отсутствует. Процедура проходила в штатном режиме и строго по регламенту. Новая техника, как подчеркнули в правительстве, полностью оправдывает вложенные средства и работает на безопасность жителей региона.

Алиса Эай