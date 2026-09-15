Саратовцам рассказали о правилах оформления ежегодной семейной выплаты

Жителям Саратовской области рассказали, как оформить семейную выплату.

На неё могут претендовать родители двух и более детей при соблюдении нескольких условий: официальная работа в прошлом году и уплата НДФЛ, среднедушевой доход семьи не выше 1,5 прожиточных минимума (в регионе — не более 22 344 рублей в месяц на человека), отсутствие задолженности по алиментам. Получить деньги могут оба родителя, даже если они не состоят в официальном браке.

Размер выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным НДФЛ и суммой того же дохода по ставке 6%.

Заявление необходимо подать строго с 1 июня по 1 октября каждого года. Тем, кто ещё не воспользовался правом на выплату в текущем году, важно успеть подать заявление до конца сентября.

Отделение Социального фонда России по Саратовской области уже выплатило новую меру поддержки более чем 19 тысячам работающих родителей. Общая сумма перечисленных средств составила 488,1 млн рублей.

Самый популярный способ подачи заявки — онлайн через портал Госуслуг. Также документы принимают клиентские службы СФР и МФЦ. Решение принимается за 10 рабочих дней, деньги поступают на счёт ещё через пять дней после одобрения.

Дополнительную информацию можно узнать в едином контакт-центре Отделения СФР по Саратовской области по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Ольга Сергеева