Муфтий Саратовской области призвал помочь детскому лагерю «Зеркальный»

Глава ДУМ Саратовской области Расим‑хазрат Кузяхметов обратился с просьбой оказать поддержку Всероссийскому мусульманскому лагерю «Зеркальный».

Учреждение готовится к открытию летнего сезона — в этом году оно планирует принять детей не только из Саратова и районов области, но и из других регионов России. Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

24 мая муфтий лично посетил территорию лагеря, чтобы оценить ход благоустройства и определить задачи для запуска учреждения летом 2026 года.

На завершающем этапе подготовки возникли серьёзные финансовые трудности. Для открытия лагеря в этом сезоне критически важно собрать 10 миллионов рублей — это минимальная необходимая сумма.

Средства пойдут на завершение ключевых работ:

обустройство санитарных помещений и душевых;

монтаж котельной;

установку системы пожарной безопасности;

благоустройство спортивных площадок и территории лагеря;

другие обязательные мероприятия.

Строительная компания, согласно договорённостям, уже 25 мая 2026 года выходит на объект для продолжения работ. От своевременного сбора средств зависит, смогут ли дети провести лето в безопасной, здоровой и воспитательной атмосфере.

Муфтий призвал всех неравнодушных поддержать проект — внести посильное пожертвование, распространить информацию и вознести дуа (мольбу Всевышнему Аллаху).

Ссылка для помощи: muslim-lager.ru/rasim-hazrat.

Наталья Мерайеф