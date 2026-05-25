Жители Гагаринского района считают бесплатное посещение детсадов помощью семейному бюджету

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с педагогами и родителями Гагаринского района. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В поселках Красный Текстильщик, Багаевка и Александровка обсудили школьное питание. Еду готовят школьные повара. Это правильно. Там, где питание передают на аутсорсинг, коммерсанты забирают часть средств из детской тарелки. Здесь же каждый рубль работает на ребенка.

С этого года сельские школьники получают бесплатное горячее питание. Это решение председателя Госдумы Вячеслава Володина. Родители подтверждают: нагрузка на бюджет снизилась. Для многодетных семей эта поддержка особенно важна. Меню сбалансированное — дома такой рацион организовать непросто.

Зашли в школьную столовую. Обратил внимание на пустые тарелки. Значит, ребятам действительно вкусно. Отдельно поблагодарил наших школьных поваров. От их работы зависит здоровье подрастающего поколения.

Отдельно пообщался с воспитателями и родителями воспитанников детских садов. По проекту Володина посещение стало бесплатным. Родители делятся, что освободившиеся средства теперь направляются на развитие детей. Им заметна разница в повседневной жизни», — отметил Николай Панков.