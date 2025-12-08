На фестиваль «Театральное Приволжье» в Саратовской области поступило более 200 заявок

В Саратовской области завершился приём заявок на региональный этап VII окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

Напомним, значимое культурное событие проводится по инициативе полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова.

Новый сезон собрал рекордное количество участников. Заявочная кампания проходила активно: в ежедневном режиме поступали видео спектаклей и заявки от детских и молодежных театральных коллективов школ, вузов, клубов и детских школ искусств.

«Мы можем гордиться итогами, — отметила министр культуры региона Наталия Щелканова. — На сайт фестиваля поступило 212 заявок: 148 от детских и 64 от молодежных коллективов. В проекте участвовали 31 муниципальный район, 45 общеобразовательных учреждений и 15 детских школ искусств. Общее число участников составило 2634 человека».

Часть коллективов прошла предварительный отбор через областной конкурс, организованный Центром народного творчества имени Л.А. Руслановой. Остальные работы оценивало региональное жюри. В настоящее время завершается утверждение списка победителей, которые представят область на окружном этапе фестиваля.

