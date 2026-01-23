В Саратовской области по нацпроекту учат работе с нейросетями и программированию

За пять лет 16 тысяч жителей Саратовской области освоили новые профессии по госпрограммам.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов в ходе прямого эфира.

Программы доступны для широкого круга граждан, включая предпенсионеров, женщин в декретном отпуске, участников СВО и членов их семей. Актуальную информацию о них можно найти на портале «Работа России».

Обучение ведётся по 107 программам, разделённым на два ключевых направления: технические специальности (оператор станков с ЧПУ, сварщик, слесарь) и IT-сфера (работа с нейросетями, программирование, защита данных).

«Мы ориентируемся на востребованные и высокооплачиваемые профессии», — подчеркнул министр.

По его словам, обучение даёт базовые знания, но этого достаточно для трудоустройства: 90% выпускников находят работу по новой специальности. Программы будут обновлены в конце февраля 2026 года.

Алиса Эай