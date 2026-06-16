Мусульмане Саратовской области объявили о сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО

Духовное управление мусульман Саратовской области инициировало второй масштабный сбор гуманитарной помощи для военнослужащих специальной военной операции.

Акция направлена на поддержку бойцов 99-го полка и будет проходить во всех махаллях региона, — сообщает пресс-служба ДУМСО.

Принять участие в благотворительной акции может каждый житель Саратовской области, независимо от национальности и вероисповедания. Как сообщил руководитель департамента ДУМСО по благотворительности и гуманитарной помощи Хамза-хазрат Бакиров, собранные средства будут направлены на закупку продуктов питания, предметов первой необходимости и строительных материалов, необходимых бойцам на передовой.

В рамках сбора планируется собрать концентрированные супы быстрого приготовления, которые были предоставлены волонтерской группой «Волчаночки» из Вольского района. Эти супы, доступные в халяльной линейке, позволят военным питаться горячей едой из натуральных ингредиентов в полевых условиях.

Сбор гуманитарной помощи продлится до 30 июня 2026 года. Жители могут обращаться к имамам ДУМСО в мечетях Саратовской области для передачи любого вида помощи.

Напомним, что первый груз с гуманитарной помощью был отправлен в зону боевых действий в марте прошлого года.

Всего, как отметил Хамза-хазрат Бакиров, на 2026 год запланировано четыре крупных акции, которые пройдут в рамках проекта Департамента благотворительности ДУМСО «Единая умма — сильный тыл».

Ольга Сергеева