На Саратов обрушится дождь с грозой днём в среду

В областном центре ожидаются грозы и до +23 градусов.
В Саратове 17 июня прогнозируется переменная облачность с дождём и грозой. Согласно данным Гидрометцентра, погодные условия будут нестабильными на протяжении всего дня.
Ночью синоптики ожидают небольшой дождь. В дневное время вероятны кратковременные осадки, а утром и днём местами пройдут грозовые ливни.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Температурный фон останется комфортным:
- ночью: от +13 до +15 °C;
- днём: воздух прогреется до +21…+23 °C.
Жителям напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций следует звонить по номеру единой дежурно-диспетчерской службы: 659-659.
Ольга Сергеева