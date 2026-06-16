На Саратов обрушится дождь с грозой днём в среду

В областном центре ожидаются грозы и до +23 градусов.

В Саратове 17 июня прогнозируется переменная облачность с дождём и грозой. Согласно данным Гидрометцентра, погодные условия будут нестабильными на протяжении всего дня.

Ночью синоптики ожидают небольшой дождь. В дневное время вероятны кратковременные осадки, а утром и днём местами пройдут грозовые ливни.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Температурный фон останется комфортным:

ночью: от +13 до +15 °C;

днём: воздух прогреется до +21…+23 °C.

Жителям напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций следует звонить по номеру единой дежурно-диспетчерской службы: 659-659.

Ольга Сергеева