Революция в медицине: российские онковакцины стали бесплатными по ОМС

С 6 апреля 2026 года в стране произошёл прорыв в доступности противораковой терапии.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о включении персонализированных онковакцин в систему обязательного медицинского страхования. Теперь каждый россиянин с соответствующим диагнозом сможет получить это инновационное лечение бесплатно.

Речь идёт о препаратах, которые создаются индивидуально под каждого пациента. Они не атакуют опухоль напрямую, а «обучают» иммунную систему самостоятельно распознавать и уничтожать раковые клетки. Раньше такая терапия стоила миллионы рублей и была доступна единицам, теперь она становится массовой.

В перечень вошли три ключевых метода:

персонализированные мРНК-вакцины (обучают иммунитет бороться с конкретной опухолью);

пептидная вакцина «Онкопепт» для лечения метастатического колоректального рака;

CAR-T-терапия — технология с генетически модифицированными T-лимфоцитами.

Как уточнили в Минздраве, схема введения такова: первый этап однократно, второй — двукратно, третий — пятикратно. Нуждающиеся пациенты уже начали получать первые препараты.

Система здравоохранения продолжит совершенствоваться, отметил Мишустин.

Ольга Сергеева