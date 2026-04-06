Революция в медицине: российские онковакцины стали бесплатными по ОМС

С 6 апреля 2026 года в стране произошёл прорыв в доступности противораковой терапии.
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о включении персонализированных онковакцин в систему обязательного медицинского страхования. Теперь каждый россиянин с соответствующим диагнозом сможет получить это инновационное лечение бесплатно.
Речь идёт о препаратах, которые создаются индивидуально под каждого пациента. Они не атакуют опухоль напрямую, а «обучают» иммунную систему самостоятельно распознавать и уничтожать раковые клетки. Раньше такая терапия стоила миллионы рублей и была доступна единицам, теперь она становится массовой.
В перечень вошли три ключевых метода:
персонализированные мРНК-вакцины (обучают иммунитет бороться с конкретной опухолью);
пептидная вакцина «Онкопепт» для лечения метастатического колоректального рака;
CAR-T-терапия — технология с генетически модифицированными T-лимфоцитами.
Как уточнили в Минздраве, схема введения такова: первый этап однократно, второй — двукратно, третий — пятикратно. Нуждающиеся пациенты уже начали получать первые препараты.
Система здравоохранения продолжит совершенствоваться, отметил Мишустин.
Ольга Сергеева