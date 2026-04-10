Мужчина на спор с другом отправился пешим ходом из родного Саратова в город Пятигорск

Житель Пятигорска променял автобус на 1000 км пешего марафона после пари с другом.

Обычное дружеское пари превратилось в настоящее испытание на прочность для мужчины по имени Игорь. В начале апреля он поставил на кон всё — и теперь вместо комфортабельного поезда осваивает пыльные обочины федеральных трасс. Его цель: преодолеть пешком более 1000 километров от Саратова до родного Пятигорска.

Весь путь энтузиаст документирует в своем Telegram-канале с говорящим названием «1000 километров пешком», где за его злоключениями уже следят 369 неравнодушных подписчиков.

Судя по публикациям, «марафонец» стартовал в воскресенье, 6 апреля. И уже первые дни преподнесли сюрпризы. Накануне Игорь отмахал 27 километров, но плата за прогресс оказалась высокой — в пути он лишился палатки. Впрочем, ночевать под открытым небом не пришлось: путешественник нашел приют в придорожных мотелях. Как с улыбкой сообщает сам странник, администраторы отелей идут ему навстречу и делают скидку «как спортсмену».

Настоящий экзамен на верность принципам Игорь выдержал в Красноармейском районе Саратовской области. Дальнобойщики двух грузовиков, заметив уставшего путника, предлагали подбросить его до следующего города. Но мужчина, подчиняясь условиям спора, вежливо отказался. Его правило просто: ни метра на колесах, только пеший шаг до самого финиша.

Продолжение истории — прямо сейчас где-то на трассе «Саратов — Пятигорск». Догонит ли Игорь свою удачу и не сдастся ли под натиском мозолей и саратовских ветров? Ответ — в его телеграм-канале.

Ольга Сергеева