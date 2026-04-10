На украинских фронтах СВО погибли проявившие героизм бойцы из 3 районов Саратовской области

В зоне СВО погибли ещё трое саратовских бойцов.

Регион потерял ещё троих земляков, которые отдали жизни в ходе специальной военной операции. Об этом официально заявили главы муниципальных районов.

Навечно в памяти останутся имена героев: Василий Исаков из Вольского района; Николай Аникин из Балаковского; Сергей Кривоногов из Энгельсского района.

Губернатор, а также руководители муниципалитетов принесли глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. В своих обращениях они подчеркнули: каждый из этих троих проявил подлинное мужество и героизм, до конца выполнив воинский долг.

Ольга Сергеева