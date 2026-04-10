Саратовский Минздрав сообщил о принципах начисления зарплат врачам и медперсоналу

В Минздраве Саратовской области разъяснили механизм формирования зарплат медработников.

В ведомстве подчеркнули, что публикуемые статистические показатели по отрасли не стоит воспринимать как индивидуальные обязательства перед каждым сотрудником.

В ответ на многочисленные вопросы медиков о соответствии реальных доходов «целевым показателям» чиновники пояснили, что данные цифры носят усреднённый (агрегированный) характер.

«Заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы, — говорится в официальном комментарии министерства. — Итоговая сумма может быть как выше, так и ниже целевого значения».

Иными словами, ориентир, устанавливаемый государством для отрасли в целом, не является жесткой планкой для каждого отдельного врача или медсестры. На конечный размер зарплаты напрямую влияют личная нагрузка сотрудника, его стаж, категория, а также объём и качество оказанной помощи.

В Минздраве добавили, что такая система призвана стимулировать персонал к профессиональному развитию и эффективной работе, однако она же создаёт и разброс в доходах даже внутри одного учреждения.

Ольга Сергеева