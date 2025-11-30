Мужчина погиб в массовом ДТП с грузовиком под Саратовом

На трассе в Татищевском районе три автомобиля столкнулись в смертельной аварии.

Вечером 30 ноября на автомобильной дороге вблизи села Кувыка произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. По предварительной информации, столкнулись легковые автомобили ВАЗ-2106 и Daewoo Nexia, а также грузовой автомобиль Shacman.

По оперативным данным, водитель «Жигулей» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личность погибшего и других участников ДТП.

Ольга Сергеева