Названы точные изменения роста тарифов ЖКХ в Саратовской области на 2026 год

Правительство РФ утвердило повышение тарифов на коммунальные услуги с 2026 года.

Напомним, ранее их одобрил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для Саратовской области рост будет двухэтапным: с 1 января тарифы вырастут на 1,7%, а с 1 октября — на 11,1%. Суммарное повышение за год составит 12,8%.

Этот показатель близок к среднему по стране, где максимальный рост ожидается в Ставропольском крае, а минимальный — в Хакасии. Для отдельных муниципалитетов Саратовской области допускается дополнительное отклонение до 2,1%, что может сделать повышение еще более значительным для жителей этих территорий.

Данное решение создаст дополнительную нагрузку на бюджеты саратовских семей, особенно в условиях текущей экономической ситуации.

Ольга Сергеева