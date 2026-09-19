Волонтер ситуационного центра «Единой России» рассказал о ходе голосования во второй день

В нашем регионе все три дня голосования на выборах в Государственную Думу работает ситуационный центр «Единой России», в котором волонтеры принимают жалобы и пожелания граждан.

Волонтер ситуационного центра Богдан Исагов отметил, что почти за два дня работы центра сотрудники приняли несколько десятков звонков.

«Выборы – это значимое событие в жизни общества и страны, и важно, чтобы каждый гражданин мог принять участие, обладая всей необходимой информацией. Мы понимаем, что у избирателей могут возникнуть трудности: кто-то не знает, где находится его избирательный участок, какие документы нужны. У некоторых граждан могут быть предложения и пожелания по организации выборного процесса, мы также готовы их выслушать, записать и передать в органы власти для рассмотрения. Ситуационный центр продолжит свою работу все три дня голосования», — подчеркнул Исагов.

Для оперативной связи в ситуационном центре работает горячая линия по номеру: 8(8452) 27-21-55.