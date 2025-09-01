«Музыкальная гармония кино»: Эхо Победы в сердцах!

Кинозал «Победа» МУК «РДК УК» стал настоящим эпицентром культурного события, которое навсегда останется в памяти зрителей! IV Районный фестиваль «Музыкальная гармония кино», организованный активисткой «Женского движения Единой России» Духовницкого района Ириной Андрияновой, распахнул свои двери под вдохновляющей темой «Мелодии о героях и Победе».

«Этот фестиваль стал символом единства и уважения к нашим героям, посвящённым сразу нескольким важным датам: Дню российского кино, Году защитника Отечества и, конечно, знаковому 80-летию Великой Победы! В этот день зрители погрузились в атмосферу настоящего праздника музыки и кино, где талантливые исполнители подарили незабываемые моменты.

В программе фестиваля звучали как знакомые мелодии прошлых лет, так и современные композиции, отражающие подвиг и героизм защитников Отечества. Каждое выступление было наполнено эмоциями и искренностью, что создало невероятную атмосферу единения и гордости за нашу историю.

Фестиваль «Музыкальная гармония кино» стал не просто концертом, а настоящим трибьютом памяти и уважения к тем, кто сражался за нашу свободу. Это событие напомнило всем нам о том, как важны музыка и кино в сохранении исторической памяти и вдохновении будущих поколений.

Пусть эхо Победы всегда звучит в наших сердцах!», — поделилась активистка партийного проекта Ирина Андриянова.