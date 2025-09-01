Проект «Жизнь после Победы» представили в Ртищеве

Татьяна Кузяева, активистка партийного проекта «Женское движение Единой России» и руководитель проекта «Жизнь после Победы», вместе с Лидией Багдаловой, супругой погибшего участника специальной военной операции, посетили город Ртищево. Целью визита стало обсуждение вопросов поддержки семей военнослужащих и ветеранов.

В рамках визита Татьяна Кузяева встретилась с координаторами Ртищевского отделения фонда «Защитники Отечества» Еленой Корсаковой и Еленой Кирюхиной. На встрече, организованной совместно с председателем Ртищевского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергеем Клещевым, Татьяна Александровна подробно рассказала о проекте «Жизнь после Победы».

«Основная задача нашего проекта — подготовить женщин, чьи мужья и сыновья сейчас участвуют в специальной военной операции, к тому времени, когда они вернутся домой. Эти женщины станут важными источниками информации для ветеранов, помогая им адаптироваться к гражданской жизни и предоставляя необходимые сведения о социальной защите, медицинской помощи и возможностях трудоустройства.

На встрече также были затронуты актуальные проблемы, связанные с работой с семьями погибших участников СВО. Была достигнута договоренность о проведении совместной встречи и работе в рамках проекта «Жизнь после Победы» на площадке «БОЕВОГО БРАТСТВА» в сентябре», — рассказала Татьяна Кузяева.

Завершился визит посещением краеведческого музея города. Вместе с участниками специальной военной операции Татьяна Кузяева и Лидия Багдалова приняли участие в познавательной экскурсии, которую провела директор музея Светлана Ашкапова.