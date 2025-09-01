В Энгельсе произошел несчастный случай со смертельным исходом

Вечером в дачном массиве Энгельса погиб местный житель при работе с болгаркой. По предварительной информации, мужчина случайно порезал себе шею во время использования инструмента.

Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть пострадавшего. Обстоятельства происшествия выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку по факту несчастного случая.

Напомним, что при работе с электроинструментом необходимо строго соблюдать технику безопасности, включая использование защитных средств и контроль за положением рабочего диска.