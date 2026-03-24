В Саратове четыре двухэтажки и водонасосная станция стали памятниками

Комитет культурного наследия Саратовской области включил в реестр объектов культурного наследия муниципального значения несколько домов в центральной части города.

Соответствующие приказы подписал министр — председатель комитета Владимир Мухин.

Статус памятников присвоен двухэтажным жилым домам:

на улице Посадского, 148 («Дом жилой, конец XIX века»);

на улице Мичурина, 141А (литера Б) / Григорьева, 22 («Жилой дом, середина XIX века»);

на улице Симбирской, 15 / Зарубина, 46 («Дом жилой, конец XIX века»);

на улице Горького, 80 («Дом жилой, начало XX века»).

Также в реестр включен ансамбль зданий водонасосной станции на Большой Затонской, 14 (литеры В, Г, Д). В его состав вошли две водокачки и ремонтные мастерские.

Получение статуса памятника накладывает ограничения: такие здания запрещено сносить или перестраивать без специального согласования.

Ольга Сергеева