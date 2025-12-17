Школьники из Саратова стали победителями игры в рамках «Чтецких программ»

Команда из Саратова одержала победу во всероссийской интеллектуальной викторине, организованной Российским обществом «Знание».

В турнире «Знание.Игра», посвящённом русской классической литературе, участвовали школьники и студенты колледжей из 44 регионов страны.

Ученики саратовской школы № 28 успешно ответили на вопросы о писателях, поэтах и памятных местах, связанных с известными произведениями, и вошли в число победителей. За свои знания ребята получат специальные сувенирные наборы.

«Знание.Игра» является частью масштабного сезона интеллектуальных состязаний 2025–2026 годов, который включает как онлайн-отборы, так и очные финалы в Москве. Турнир продолжается, и к участию приглашаются новые команды. Всю подробную информацию о соревнованиях можно найти в официальном сообществе проекта в социальной сети «ВКонтакте».