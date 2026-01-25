На стройплощадке новой школы в Ленинском районе идёт активная работа

В Ленинском районе Саратова продолжаются работы по возведению современной школы на 1100 мест, которая станет одной из самых крупных в городе.

Несмотря на сложные погодные условия, строители сохраняют высокий темп. На сегодняшний день полностью готов котлован под здание, а бетонирование фундамента завершено на 90%. Важный этап — основание под будущий бассейн — уже забетонирован.

На площадке идёт монтаж свайного поля: установлено почти 300 из 321 запланированной буронабивной сваи. Параллельно строители ведут кирпичную кладку, расчищают территорию от снега и готовят пути для подъёмных кранов. Для защиты конструкций выполняется комплекс гидроизоляционных работ.

Как сообщила представитель учительского сообщества Саратова и общественный контролёр Анастасия Морозова, наблюдающая за ходом строительства, все работы ведутся строго по графику.

Ольга Сергеева