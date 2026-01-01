В Саратове ищут очевидцев смертельной аварии у детского лагеря

Правоохранительные органы Саратовской области разыскивают очевидцев аварии, произошедшей 7 декабря у лагеря «Березка» в Октябрьском районе.

В столкновении автомобилей ВАЗ-2105 и «Лада Гранта» погиб водитель «пятёрки».

Следователи просят граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, сообщить об этом по телефону 8 (8452) 99-46-88 или обратиться по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, каб. 804/2.

Справка:

Для вызова сотрудников ГИБДД на место ДТП можно позвонить в дежурную часть по телефону 8 (8452) 75-22-43.

Алиса Эай