Под Саратовом почти за 20 млн продают «гагаринскую» землю с прудами и домом в лесу

У Энгельса, рядом с местом приземления Гагарина, выставили на продажу 28 гектаров земли за 19,5 млн рублей.

В Саратовской области, неподалёку от села Терновка, продаётся крупный земельный комплекс. Общая площадь семи участков — 28 гектаров. Из них 10 гектаров находятся в долгосрочной аренде, остальные 18 — в частной собственности.

Часть земли используется под овощеводство и садоводство, оборудована системой орошения. Среди объектов — зарыбленный водоём в лесной зоне, а также участок с прудом, лесом, жилым домом, хозпостройками, собственной скважиной и видеонаблюдением.

Стоимость лота — 19,5 миллиона рублей.

