На 75 предприятиях Саратовской области внедрили технологии бережливого производства

В Саратовской области подводят первые итоги реализации федеральной программы «Производительность труда». С 2019 года современные подходы к организации работы внедрены на 75 промышленных предприятиях региона.

Использование принципов бережливого производства уже позволило существенно повысить эффективность работы. По данным мониторинга, средняя выработка на предприятиях-участниках программы увеличилась на 70%.

Особое внимание уделяется подготовке кадров. При поддержке федерального и регионального центров более 2200 сотрудников компаний прошли специальное обучение современным методам организации труда. Программа продолжает реализовываться в регионе.

Алена Орешкина