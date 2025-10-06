В Саратове полиция нашла похищенный велосипед за 37 тысяч рублей

В Саратове раскрыта кража дорогостоящего велосипеда. В полицию Фрунзенского района обратился 21-летний курьер, который 26 сентября оставил у входа в здание на улице Чернышевского арендованный велосипед стоимостью 37 тысяч рублей и не обнаружил его upon возвращении.

Подозреваемым оказался 38-летний местный житель, который признался в содеянном. Мужчина объяснил, что принял велосипед за бесхозный, после чего присвоил его и продал. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения.

Правоохранительные органы рекомендуют горожанам не оставлять средства передвижения без присмотра во избежание подобных инцидентов.

Алена Орешкина