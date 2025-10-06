В Саратовской области откроют два новых центра здоровья для взрослых

В Саратовской области продолжается развитие профилактической медицины. В ближайшее время в Саратове и Ершове планируется открытие двух новых центров здоровья для взрослого населения. Эти учреждения станут частью региональной сети профилактических медицинских организаций.

В настоящее время в регионе уже успешно работают 6 центров здоровья, созданных на базе крупных медицинских учреждений. В них жители области могут пройти комплексные обследования, диспансеризацию и получить консультации специалистов.

С начала 2025 года профилактические осмотры в медицинских учреждениях Саратовской области прошли уже более 853 тысяч человек. Новые центры здоровья позволят расширить доступность профилактических услуг для населения региона.

Алена Орешкина