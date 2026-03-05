На 78-м году скончался профессор СГУ и выдающийся филолог Юрий Николаевич Борисов

Саратовское научное сообщество понесло тяжелую утрату.

На 78-м году ушел из жизни доктор филологических наук, профессор СГУ им. Н.Г. Чернышевского Юрий Николаевич Борисов. Будучи коренным саратовцем и выпускником этого вуза, он связал с ним всю свою жизнь, пройдя профессиональный путь от учителя средней школы до руководителя кафедры.

Научная деятельность Юрия Николаевича была сосредоточена на вопросах истории русской словесности и фольклора. Признанный авторитет в своей области, он входил в состав федеральных экспертных советов при Министерстве просвещения, участвуя в выработке стратегий развития образования.

Особое место в биографии профессора занимала педагогическая работа в стенах Саратовской консерватории. Читаемые им курсы по всемирной литературе стали фундаментом гуманитарной подготовки для многих поколений музыкантов и деятелей искусств. Память о выдающемся филологе и наставнике навсегда сохранится в сердцах его коллег и учеников.

Ольга Сергеева