Продавца наркотиков из Таджикистана до выдворения отправили в спеццентр под Энгельсом

В Энгельсе судебная инстанция приняла решение о заключении под стражу гражданина Таджикистана до момента его принудительной отправки на родину.

Как пояснили в региональной прокуратуре, мужчина был передан в Центр содержания иностранных граждан по ходатайству полиции.

Основанием для столь жестких мер стала его криминальная биография. Еще в 2019 году иностранец получил 7,5 лет колонии строгого режима за незаконный оборот наркотиков. Пока он находился в местах лишения свободы, Министерство юстиции РФ приняло акт о нежелательности его дальнейшего пребывания в стране.

В соответствии с законодательством, освободившегося осужденного с таким статусом нельзя просто выпустить на свободу — он обязан находиться в специализированном учреждении до выдворения.

Суд поддержал позицию надзорного и правоохранительного ведомств.

Ольга Сергеева