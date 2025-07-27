На аварийной трассе Балаково–Духовницкое столкнулись две легковушки

В Балаковском районе Саратовской области 26 июля произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Об этом сообщила ГАИ региона.

Около 15:00 на трассе Балаково–Духовницкое, недалеко от города Балаково столкнулись Volkswagen Polo под управлением 25-летнего водителя и Lada Vesta, за рулём которой был 61-летний мужчина.

Пострадали водитель иномарки и его пассажирка (24 года). Оба были госпитализированы. Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, что ранее в этом районе также происходили аварии, поэтому дорожная полиция призывает водителей соблюдать осторожность, особенно на загородных трассах. Если у вас есть дополнительная информация о происшествии, пишите в комментариях.