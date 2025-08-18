В Татищевском районе зацвели первые лавандовые поля для туристов

В Саратовской области зацвели первые лавандовые поля агротуристического комплекса.

В Татищевском районе Саратовской области стартовал уникальный проект агротуристического парка, инициированный компанией «Скрипка-Агро». Первые лавандовые поля не только зацвели, но и «зазвучали» — в августе инвестор опубликовал видеоролик с живописными кадрами цветущих плантаций под музыкальное сопровождение.

Проект предусматривает масштабное освоение территории площадью 450 тыс. кв. метров, где уже высажено 20 000 кустов лаванды. Полноценного цветения и ароматного великолепия стоит ожидать через 2–3 года, когда растения окончательно адаптируются.

Помимо лавандовых полей, в парке планируется разбить виноградники, обустроить зоны отдыха, кафе и рестораны, а также организовать глэмпинги для комфортного проживания туристов.

Проект курирует Корпорация развития Саратовской области. По словам её директора Александра Храпугина, общий объём вложений составит 500 млн рублей. Реализация инициативы создаст не менее 50 рабочих мест, а полный запуск комплекса намечен на 2028 год.

Этот проект не только станет новым туристическим магнитом региона, но и внесёт вклад в развитие агропромышленного и рекреационного потенциала области.

Напомним, лаванду выращивают для различных целей, благодаря её ценным свойствам и универсальному применению. Основные направления использования: эфирное масло, туризм и ландшафтный дизайн, медицина и фитотерапия, кулинария, а также сырье для производства мыла, свечей и бытовой химии с натуральными компонентами.