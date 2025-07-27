На свадьбу саратовцев пришел зелёный инопланетянин

Свадебные гости в необычных образах удивляют саратовцев.

В Дворце бракосочетаний Саратова ведут рубрику «Гость на свадьбе», где публикуют фото нестандартных участников церемоний.

Недавно подписчиков развеселили снимки свадьбы с «инопланетянином» зелёного цвета – авторы пошутили: «Главное, чтобы никого не похитил».

Ранее жениха и невесту «охраняли» два супергероя, заявившие, что защищают «любовь и красоту».

А прошлым летом гости произвели фурор, перевоплотившись в персонажей из «Трёх толстяков».

Фото: соцсети