На бульваре Панфилова в Петровске продолжается благоустройство

В Петровске на бульваре Панфилова заканчивается укладка плитки.

Как сообщил глава района Максим Калядин, рабочие перешли на один из последних участков – будущий детский игровой городок у Духовного училища.

— Сюда подобрали плитку особого цвета – белую. Напомню, каждый из участков будущего бульвара имеет свой цвет – основная прогулочная зона серая, а сквер борцов Революции — с красным покрытием. В ближайшее время подрядчик возобновит установку уникальных архитектурных элементов на пешеходной зоне. И начнется установка фонарей вдоль бульвара, — написал Калядин в своём ТГ-канале.

Наталья Мерайеф