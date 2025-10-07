На саратовских стройках полицейские ловили мигрантов-нелегалов: 80 выгонят из России

В Саратовской области в ходе серии рейдов выявили 348 нарушений миграционного законодательства.

Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Были проверены стройки, логистические центры, кафе и места проживания приезжих. По итогам 80 иностранцев выдворят из России, а 41 человеку запретили въезд на срок от 5 до 10 лет. За фиктивную постановку на учет иностранцев возбудили 11 уголовных дел.

Также инспекторы ДПС задержали 31 машину с мигрантами и пресекли 21 нарушение ПДД. За нарушения Трудового кодекса оштрафовали 16 приезжих и 17 работодателей. Еще 96 нарушений выявили на границе с Казахстаном.

Подобные рейды в регионе проводились и ранее, — напомнили в ведомстве.

Наталья Мерайеф