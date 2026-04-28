Саратовским льготникам в срок выдали более 1 млн бесплатных лекарств

В Саратовской области отчитались о лекарственном обеспечении льготников.

На совещании с главными врачами министр здравоохранения Владимир Дудаков озвучил впечатляющие цифры: жителям региона было выдано более миллиона бесплатных упаковок лекарств.

Главная новость, впрочем, не только в объёмах. По словам министра, ситуацию с задержками выдачи препаратов в области удалось кардинально переломить. Склады больше не пустуют, а пациенты перестали неделями ждать жизненно важные лекарства.

В доказательство Дудаков привёл конкретные показатели. Число так называемых контрольных рецептов — то есть тех случаев, когда выписанного лекарства нет в наличии на складе, — сократилось в шесть раз. Более того, даже если такой рецепт всё же появляется, львиная доля необходимых препаратов доставляется пациенту в срок, не превышающий 10 дней.

Министр подчеркнул, что перед подчинёнными поставлена задача в кратчайшие сроки полностью закрыть вопрос по оставшимся контрольным рецептам. Финансирование для этого уже выделено в полном объёме.

Ольга Сергеева