На целевое обучение в вузы и колледжи зачислили более 1300 саратовских студентов

В Саратовской области на целевое обучение в вузы и колледжи в этом году зачислили 1307 студентов.

Итоги приёмной кампании озвучил зампред регионального правительства, глава Минпромэнерго Михаил Торгашин на заседании федеральной Межведомственной рабочей группы под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Всего саратовские работодатели разместили на платформе «Работа в России» 1791 предложение для абитуриентов. В итоге договоры оформили 1047 студентов вузов и 260 учащихся организаций среднего профессионального образования. Больше 60% целевиков выбрали медицинские и педагогические специальности. По детализированной квоте целевой набор выполнен на 85,2%: по программам специалитета зачислено 375 человек (97,15% от плана), по ординатуре — 208 человек (90,83%).

Во время совещания Михаил Торгашин обратил внимание на техническую проблему: разные сроки размещения конкурсных групп на «Госуслугах» и платформе «Работа в России» урезают время работодателей на отбор кандидатов. В качестве примера он привёл случай, когда у саратовской компании было всего четыре дня на рассмотрение заявок.