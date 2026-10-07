Саратовец накопил 130 неоплаченных штрафов и лишился за долг грузовой «ГАЗели»

В Саратове судебные приставы арестовали грузовую машину злостного нарушителя Правил дорожного движения, сообщает региональное ГУ ФССП.

Как рассказали в управлении, общая сумма 130 штрафов 55-летнего саратовца составила 196 тыс. рублей. С учётом исполнительского сбора долг вырос до 374 тысяч.

Так как мужчина не предпринял ни одной попытки погасить задолженность, судебный пристав установил запрет на регистрационные действия на два транспортных средства, а также арестовал банковские счета. Должника неоднократно вызывали на приём, но он игнорировал требования.

В ходе проверки выяснилось, что «ГАЗель» нарушителя продолжает ездить по городу. При содействии Госавтоинспекции приставы установили маршрут автомобиля, после чего инспекторы ДПС остановили его — за рулём находился неизвестный. Машину арестовали и поместили на специализированную стоянку.

Теперь у владельца грузовика есть несколько дней, чтобы полностью погасить долг. В противном случае авто передадут на оценку и продадут на торгах, а вырученные средства направят на погашение задолженности.