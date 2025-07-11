На должность уполномоченного по правам ребёнка региона предложена кандидатура Юлии Васильевой

На должность уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области депутаты облдумы предложат кандидатуру Юлии Васильевой.
Об этом в своём ТГ-канале сообщил председатель облдумы Алексей Антонов.
Решение нашло поддержку представителей практически всех фракций в региональном парламенте.
Напомним, занимавшая до настоящего времени пост детского омбудсмена Татьяна Загородняя проработала два срока и по закону не может продолжать эту деятельность. Васильева ранее тесно взаимодействовала с уполномоченным по правам ребёнка.
— Кандидатуру Юлии Васильевой внесём на рассмотрение профильного комитета с перспективой последующего обсуждения данного вопроса на ближайшем заседании областной Думы, — отметил Антонов.