Пять жителей региона погибли на фронтах СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погибли несколько жителей Саратовской области.

Алексей Федотов (младший сержант) и Максим Ушмаев (рядовой) — о них сообщили в администрации Лысогорского района.

Дмитрий Ушкалока и Павел Чибисов — информация о них была предоставлена администрацией Энгельсского района.

Андрей Кабанов (гвардии рядовой) — о его гибели сообщили власти Марксовского района. Он родился в райцентре, добровольно заключил контракт и служил в войсках ВДВ. Награждён Медалью Жукова.

Ольга Сергеева