На дорогах области продолжает работать снегоуборочная техника

В регионе последние сутки зима пытается войти в свои права.

Снег продолжает идти в Аркадакском, Балашовском, Калининском, Ровенском, Романовском, Турковском, Энгельсском районах. В Екатериновском и Ртищевском наблюдается низовая метель.

На региональных дорогах в настоящее время работает 88 единиц спецтехники. Наибольшее её количество трудится в Турковском (11 шт.), Ртищевском (8 шт.) районах. Производится обработка проезжей части песчано-соляной смесью — за последние сутки её израсходовано 884 тонны.

Во всех районах области проезд обеспечен.

В населенных пунктах районов области работает 81 единица спецтехники. Наибольшее количество техники трудится в населенных пунктах Балашовского района (21 шт.) и Энгельсского (17 шт.).

Все дорожные службы продолжают свою работу по снегоуборке автодорог, — сообщает министерство дорожного хозяйства.