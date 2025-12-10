Школьники из Саратова побывали на экскурсии в моторвагонном депо Анисовка

В моторвагонном депо Анисовка состоялось профориентационное мероприятие для саратовских школьников.

Перед началом экскурсии по предприятию для участников провели инструктаж по технике безопасности. Затем школьники посетили цех технического обслуживания и ремонта подвижного состава, а также побывали в кабине современного электропоезда.

Кроме того, на специальном тренажере все желающие смогли попробовать себя в роли машиниста электропоезда.

В завершение мероприятия железнодорожники рассказали детям о правилах безопасного поведения в зоне движения поездов.