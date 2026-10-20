На трассах Саратовской области поймали 62 пьяных водителя всего за три дня

В Саратовской области подвели итоги контроля за безопасностью дорожного движения.

В период с 16 по 18 сентября инспекторы задержали 62 водителя в состоянии опьянения, семеро из них сели за руль нетрезвыми повторно.

За первичное нарушение предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное вождение в пьяном виде грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет.

Кроме того, за три дня зафиксированы и другие нарушения ПДД: 70 протоколов — за выезд на встречную полосу, 181 — за нарушения при проезде пешеходных переходов, 108 — за переход дороги в неположенном месте. Выписано 255 протоколов за чрезмерно темную тонировку и 41 — за несоблюдение правил перевозки детей.

Отмечается, что даже небольшая доза алкоголя замедляет реакции, ухудшает зрение и способность оценивать расстояние, нарушает координацию и мелкую моторику. Водитель может переоценивать свои навыки и недооценивать риски. Надежный подход — полностью отказаться от алкоголя, если предстоит поездка.