В Саратовской области ожидаются ночные заморозки до -5 градусов без осадков

Синоптики: на рабочей неделе в Саратовской области похолодает, но осадков не будет.

По информации регионального Гидрометцентра, на текущей рабочей неделе жителей Саратовской области ждёт продолжение постепенного похолодания, однако из-за установившегося антициклона осадков не предвидится.

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточного, восточного направления 5–10 м/с, к концу недели до 4–9 м/с. Во вторник и среду местами по области порывы ветра могут достигнуть 14 м/с.

На сегодняшний день среднесуточная температура воздуха по области находится выше климатической нормы на 6–8°. Из-за поступления холодной воздушной массы температурный фон будет снижаться.

Из-за сухой погоды в большинстве районов сохраняется 4 класс пожарной опасности, местами — 3 и 5 классы, — рассказали метеорологи.