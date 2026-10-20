Саратовские железнодорожники поддержали экологическую акцию «Водорослям крышка»

Работники и волонтеры Приволжской магистрали присоединились к экологической акции «Водорослям крышка. Амбассадоры рек». В этом году центральной площадкой масштабного мероприятия впервые стал город Вольск.

В рамках акции в акваторию главной водной артерии региона экоактивисты Саратовской области выпустили 65 тысяч мальков сазана, белого амура и толстолобика.

Организаторы мероприятия закупили мальков на средства, вырученные от продажи 16 тонн пластиковых крышек. Помимо железнодорожников их собирали воспитанники детских садов и школ региона. Проект «Водорослям крышка!» реализуется при поддержке президентских грантов.

В минувшие выходные работники ПривЖД также приняли участие в мероприятии по высадке деревьев на территории парка «Соловьиная роща» в Саратове.

Сотрудники Приволжской железной дороги традиционно поддерживают экологические акции, проводимые в регионах с целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду.