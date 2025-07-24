Родственники разыскивают 80-летнюю Надежду Соколову в Саратовской области

Москвичка Надежда Соколова, инвалид детства с состоянием ~70 млн рублей, пропала без вести. Её судьба вызывает серьёзные опасения у семьи после смены опекуна.

После смерти сестры-опекуна суд назначил опекуншей женщину без родственных связей — риелтора из Москвы.

Соколова прекратила контактировать с родными, её московскую квартиру начали сдавать. По некоторым данным , пенсионерку видели в Саратовской области, но точное местонахождение неизвестно.

Родные опасаются финансовой эксплуатации и принудительной изоляции, они обратились в правоохранительные органы с требованием проверить законность действий опекуна.