В Саратовской области сформирован стратегический запас воды

Свыше 20 млн кубометров воды подали в пруды и водохранилища Заволжья в рамках осенней закачки.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Губернатор отметил, что это позволило сформировать необходимые запасы воды для более чем 350 тысяч жителей и десятков сельхозпредприятий. Ранее правительство области выделяло на это направление более 100 миллионов рублей. На сегодняшний день все работы полностью завершены.

Заполнено 79 прудов и 9 водохранилищ в 8 Заволжских районах:

— Александрово-Гайский район — 8,5 млн кубометров воды в 42 пруда;

— Новоузенский район – 300 тысяч кубометров воды в 4 пруда;

— Балаковский район – 373 тысячи кубометров воды;

— Краснопартизанский район – 690 тысяч кубометров воды в 10 прудов;

— Ершовский район – 3,5 млн кубометров воды в 13 прудов и 1 водохранилище;

— Питерский район –216 тысяч кубометров воды в 3 пруда;

— Федоровский район – 5 млн кубометров воды в 5 прудов и 6 водохранилищ;

— Краснокутский район – 2 млн кубометров воды в 2 пруда и 1 водохранилище.

— Вопросы водоснабжения жителей стоят на особом контроле. Мероприятия по закачке прудов и водохранилищ проводятся регулярно. Объемы подачи воды по следующему году будут определены по итогам анализа ситуации по каждой территории, как и необходимое на проведение всех работ финансирование, — отметил Бусаргин.

Ольга Сергеева