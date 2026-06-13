Жителям на экскурсии покажут святыни старинных «голубых куполов» Саратова

В воскресенье 14 июня жителей и гостей города приглашают на бесплатную экскурсию «Архиерейское подворье — Свято-Духовский собор Саратова».

Мероприятие организовывает историко-архивный отдел епархии.

Духосошественский храм, известный как «голубые купола», занимает особое место в памяти горожан. Это была вторая церковь, открытая в Саратове в послевоенный период усилиями епископа Бориса (Вика). С 1948 по 1990 год в городе действовали лишь два собора: Троицкий и Духосошественский. Церковь на этом месте возникла в первой половине XIX века, позже была перестроена в камне на средства купца Петра Тюльпина в память о сыне Николае.

В 1931-1937 годах священником храма служил священномученик Петр Покровский, расстрелянный в 1937 году и прославленный в составе Собора Саратовских святых. В крипте под главным алтарем погребен архиепископ Александр (Тимофеев), скончавшийся в 2003 году.

В храме находятся ковчеги с мощами Радонежских, Киево-Печерских, Константинопольских святых и другие чтимые святыни.

Экскурсию проведет благочинный собора священник Роман Поршнев. Начало в 11:00, сбор группы — в притворе храма по адресу Духосошественская площадь, 3.

Ольга Сергеева