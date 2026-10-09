В Балаково прокуратура спасла школу комдива Чапаева от разрушения

Прокуратура Саратовской области взяла под особый контроль сохранение исторических мест в регионе. С начала 2026 года надзорное ведомство выявило 91 нарушение закона в этой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Особое внимание проверяющих привлекло здание церковно-приходской школы в Балаково, где когда-то учился легендарный комдив Василий Чапаев. Выяснилось, что владелец не следил за состоянием объекта и не проводил необходимые работы по сохранению памятника. Прокуратура привлекла виновного к административной ответственности. Теперь ремонт здания находится на контроле ведомства.

Еще один важный объект — мемориал «Обелиск воинам-землякам» в поселке Горный Краснопартизанского района. После вмешательства прокуроров памятник наконец отремонтировали.

В Самойловском районе ситуация сложилась с братской могилой советских солдат и офицеров, умерших в госпитале в 1942–1943 годах. Памятник не поставили на кадастровый учет. Прокуратура обратилась в суд, который обязал местные власти устранить нарушение. Исполнение решения также контролируют.

Кроме того, проверки в Балашове, Балаково, Балтайском, Новоузенском и других районах показали, что во многих местах отсутствуют необходимые правила охраны объектов культурного наследия местного значения. Прокуроры уже потребовали исправить ситуацию.

Всего с начала года прокуроры внесли 38 представлений об устранении нарушений, направили в суд 10 исков и вынесли 4 предостережения. По материалам проверок возбудили три уголовных дела. Работа по защите исторического наследия региона продолжается.