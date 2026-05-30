На энгельсском заводе средняя зарплата рабочих превысила 140 тысяч рублей

Глава Энгельсского района Максим Леонов встретился с руководителем компании «СГА-Инжиниринг» Сергеем Ивановым.

Ранее на предприятии был реализован крупный инвестиционный проект, что позволило наладить полный производственный цикл блочно-модульных изделий и запорной арматуры для таких компаний, как «Газпром», «Новатэк», «Лукойл» и «Роснефть».

Сегодня компания предлагает широкий спектр оборудования для добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. За последний год штат сотрудников вырос до 122 человек, а средняя зарплата достигла 141 тысячи рублей.

Максим Леонов отметил, что местные власти поддерживают компанию, которая, в свою очередь, активно участвует в жизни города.

Ольга Сергеева